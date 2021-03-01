Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева

В какой-то момент многим показалось, что конфликт между Дмитрием и семьей покойной певицы завершился. Были решены все вопросы с деньгами "Русфонда" и воспитанием маленького Платона. Однако, видимо, родители Фриске не намерены оставлять все так, как есть.



Все дело в квартире исполнительницы. В 2000-х она сама купила и обустроила апартаменты. Казалось, что отец певицы намерен оберегать их до последнего и даже упоминал о том, что хочет не только сохранить всю обстановку дома, но и организовать там подобие музея звезды, а затем передать все наследнику. После смерти Жанны две трети имущества достались родителям, а оставшаяся часть – Платону.

Однако недавно оказалось, что теперь все изменилось. Ранее в СМИ появился документ, в котором семья предлагает Дмитрию сделку. Они рекомендуют ему выкупить часть жилплощади, оставляя за собой право, в случае отказа, продать ее другим людям. Известно, что при заявленной стоимости квартиры в 24 миллиона рублей они требуют, чтобы Шепелев заплатил 21 миллион за долю ребенка.

Теперь ситуация приняла новые обороты. Семья требует запретить вдовцу дочери совершать сделки любого характера с долей сына. Родители певицы были настолько настойчивы, что дело было возбуждено в двух судах: в Хамовническом и Пресненском.

Сообщается, что в Пресненском суде уже назначили дату "беседы" между сторонами. Переговоры состоятся 22 марта, а сам иск подан "по месту нахождения спорного имущества". В ходе заседания одно из производств должно быть прекращено, но решение будет принято непосредственно во время разбирательства.

