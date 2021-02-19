"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске

Оказалось, что строгий папа не разрешает сыну общаться ни с родственниками мамы, ни с подругами. Ближайшей приятельницей Жанны была певица Ольга Орлова. Недавно в "Инстаграм" артистке задали вопрос о том, как она относится к скорому отцовству Дмитрия.
Ольга отметила, что дети – это всегда чудесно. Однако она грустно подчеркнула, что ведущий не подпускает ее к ребенку любимой подруги. Артистка сообщила, что надеется: однажды Дмитрий позволит ей увидеть Платона. Она просит "хотя бы час" один раз в месяц и согласна на присутствие папы мальчика во время их общения.
Напомним, ранее на эту же тему высказывалась Анна Семенович. Актриса возмутилась поведением Дмитрия Шепелева и пояснила, что сын Жанны Фриске растет без матери, а это всегда бывает непросто. По мнению звезды, Дмитрий зря лишает его общения с родственниками, так как сестра певицы Наталья – прекрасный человек. Она не понимает, по какой причине тетя не может навещать племянника. Сам супруг артистки старается обходить острые углы и не комментирует ситуацию.
Недавно разгорелся новый скандал на тему апартаментов Жанны Фриске. В Сети появился документ, в котором родители певицы предлагают отцу Платона выкупить у них часть квартиры артистки. Ранее они утверждали, что собираются ждать совершеннолетия Платона, чтобы подарить ему свою долю.
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