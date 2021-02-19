"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске

Звезда скончалась в 2015 году. Однако ее имя до сих пор присутствует в последних новостях. Дело в том, что у исполнительницы остался маленький сны Платон, которого сейчас воспитывает супруг звезды Дмитрий Шепелев.

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