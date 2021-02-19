"Шепелев выставляется негодяем": родители по частям распродают квартиру Фриске

Пока жилье остается таким, каким оно было при жизни Фриске. Родители много раз подчеркивали, что хотели бы сохранить ту атмосферу, которую создавал вокруг себя дочь, чтобы после совершеннолетия внука подарить свою долю ему. Однако, видимо, времена меняются.
В Сети появился документ, в котором семья предлагает Дмитрию, как законному представителю Платона, сделку. Они хотят, чтобы отец мальчика приобрел для ребенка их часть апартаментов за 21 миллион рублей.
Источник отметил, что кадастровая стоимость всей квартиры составляет около 24 миллионов. Выставленная родителями цена серьезно завышена. Инсайдер из окружения певицы поражен таким решением, так как Владимир Борисович много раз сообщал, что жилплощадь должна остаться нетронутой, и даже думал создать там музей.
Оказалось, что с 19 января родители артистки оставляют за собой право продать принадлежащую им часть апартаментов любому лицу на их выбор. "А Шепелев выставляется ими бессердечным негодяем", – возмутился источник. Он заявил, что родители певицы постоянно жалуются на то, что Дмитрий не позволяет им видеться с внуком и хочет избавиться от любимой квартиры Жанны Фриске.
На подобные высказывания крайне резко реагируют поклонники исполнительницы и призывают Шепелева ответить за свои поступки. Однако, по мнению инсайдера из окружения семьи, сначала стоит разобраться, кто именно должен отвечать за весь беспредел.
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