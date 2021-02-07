"Я не понимаю, за что?!": Цивин и Дрожжина пытались уничтожить бывшую жену Башарова

В шоу "Новые русские сенсации" бывшая жена Марата Башарова рассказала о деятельности Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. По ее словам, юриста и актрису в своих кругах называли "банкетно-похоронная парочка". Во время траурного мероприятия они несли гроб, а на банкете старались был в первых рядах.
Находясь в дружеских отношениях с матерью Гоши Куценко, Дрожжина и Цивин делали все, чтобы Екатерина Архарова вышла замуж за актера. Якобы юрист и артистка искали выгоду в этом союзе. Но их планы нарушила свадьба Архаровой и Башарова.
По словам Екатерины, Цивин был против этого брака, поскольку уже тогда знал, каким человеком является Башаров. Вскоре актриса и сама поняла, что совершила ошибку. Марат не единожды поднимал на нее руку.
Когда Архарова развелась с Башаровым, Цивин и Дрожжина якобы устроили травлю против нее. Екатерина знает о переписке Михаила, Марата и еще одного человека.
"Они готовили очередную статью обо мне. Пытались по мне проехаться танком, закатать меня в асфальт. <...> Я не понимаю, за что?", – сказала Архарова.
Экс-супруга Марата Башарова старается забыть о дружбе с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной, как и о совместной жизни с актером. Напомним, Екатерина Архарова вышла замуж за артиста в 2014 году и развелась с ним через 10 месяцев.
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