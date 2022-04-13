Екатерина Владимировна Архарова (Копнина) актриса

В 14 лет Екатерина Архарова вместе с родителями уехала в Италию. Окончила в Риме классический лицей и Национальную школу кинематографа. В Италии началась и актерская карьера Архаровой: она снялась в десятках фильмов. После участия в клипе Дмитрия Маликова "Черный дрозд и белый аист" вернулась в Россию и теперь живет на две страны.

31 мая 2014 года Екатерина Архарова вышла замуж за российского актера Марата Башарова. В марте 2015 года они развелись: поводом для разрыва отношений стало домашнее насилие.