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Среда 19 августа

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Екатерина Владимировна Архарова (Копнина)

актриса
Екатерина Владимировна Архарова (Копнина)
  • Дата рождения: 6 апреля 1975
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Овен

В 14 лет Екатерина Архарова вместе с родителями уехала в Италию. Окончила в Риме классический лицей и Национальную школу кинематографа. В Италии началась и актерская карьера Архаровой: она снялась в десятках фильмов. После участия в клипе Дмитрия Маликова "Черный дрозд и белый аист" вернулась в Россию и теперь живет на две страны.

31 мая 2014 года Екатерина Архарова вышла замуж за российского актера Марата Башарова. В марте 2015 года они развелись: поводом для разрыва отношений стало домашнее насилие.

"Я не понимаю, за что?!": Цивин и Дрожжина пытались уничтожить бывшую жену Башарова

"Я не понимаю, за что?!": Цивин и Дрожжина пытались уничтожить бывшую жену Башарова
Актриса Екатерина Архарова заявила, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина пытались выдать ее замуж за Гошу Куценко. Сватовство не удалось, и экс-супруга Марата Башарова испытала невероятное давление. В шоу "Новые русские сенсации" бывшая жена Марата Башарова рассказала о деятельности Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной.

"Добавились сильные боли в животе": бывшая жена Марата Башарова рассказала о тяжелой беременности

"Добавились сильные боли в животе": бывшая жена Марата Башарова рассказала о тяжелой беременности
Екатерина Архарова прославилась после того, как ее знаменитый экс-супруг раскрыл все тайны "счастливого" брака. Выяснилось, что Марат Башаров жестоко обращался со своей возлюбленной на протяжении года. Их любовная история зародилась в далеком 2014 году.

Избитую Башаровым Архарову призывают извиниться перед актером

Избитую Башаровым Архарову призывают извиниться перед актером
Пока Екатерина Шевыркова рассказывает о нелегких отношений с Маратом Башаровым в эфире программы "Прямой эфир", другие жены актера обсуждают то же самое в "Пусть говорят". Ведь семейная драма снова на слуху у общественности. Вторая жена Марата Башарова Екатерина Архарова пришла на Первый канал, чтобы рассказать, что с ней вытворял экс-супруг.

Хамство и лицемерие: бывшая жена Башарова разразилась гневной речью

Хамство и лицемерие: бывшая жена Башарова разразилась гневной речью
Екатерина Архарова стала жертвой недобросовестной няни. О случившемся актриса рассказала поклонникам. В августе прошлого года Екатерина Архарова подарила своему супругу Артему Илясову сына Даниила.

Муж актрисы Архаровой нелепо оправдался за свое исчезновение

Муж актрисы Архаровой нелепо оправдался за свое исчезновение
Супруг знаменитости Артем Илясов объяснил свое отсутствие. 38-летний ресторатор не выходил на связь с супругой Екатериной Архаровой с 26 по 31 января потому, что у него разрядился телефон.  Актриса рассказывала, что муж ненадолго вышел из московского кафе и не вернулся.

Актриса Архарова сделала важное заявление после исчезновения мужа

Актриса Архарова сделала важное заявление после исчезновения мужа
Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа, ресторатора Артема Ильясова. Мужчина вышел на пять минут и словно исчез. Теперь ситуация кардинально изменилась. Екатерина Архарова сделала важное заявление, обратившись к общественности на своей страничке в социальной сети Instagram.

У избитой возлюбленной Марата Башарова пропал муж

У избитой возлюбленной Марата Башарова пропал муж
Семейная жизнь актрисы Екатерины Архаровой и ресторатора Артема Ильясова казалась общественности идеальной. До тех пор, пока супруг артистки внезапно не пропал. О том, что Артем Ильясов исчез, сообщила сама Екатерина Архарова.

Экс-жена Башарова встречается с известным актером

Экс-жена Башарова встречается с известным актером
Бывшая жена Марата Башарова, актриса Екатерина Архарова нашла новую любовь. После избиения и развода артистка начала встречаться с известным польским актером, звездой фильма "Список Шиндлера" Павлом Делонгом. В Ростове-на-Дону начал свою работу II Международный фестиваль мотивационного кино BRIDGE of ARTS.

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