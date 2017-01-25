Марат Алимжанович Башаров актер

Марат Башаров родился в не актерской семье (мать — повар, отец — слесарь-сантехник). По национальности он татарин. По вероисповеданию - мусульманин-суннит. Несмотря на поступление на юридический факультет МГУ, Башаров в то же время прошел пробы на роль в спектакле "Современника" "Кентервильское привидение".

В итоге Башаров поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Во время учебы участвовал в съемках рекламы, а также снялся в эпизодической роли в картине Никиты Михалкова. Однако славу ему принесла роль в фильме "Граница. Таежный роман".

С 2009 года Башаров ведет передачу "Битва экстрасенсов". В 2015 году в паре с Натальей Бардо недолго вел развлекательное телешоу "Мистер и Миссис СМИ".