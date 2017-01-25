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Марат Алимжанович Башаров

актер
Марат Алимжанович Башаров
  • Дата рождения: 22 августа 1974
  • Место рождения: Москва, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Лев
  • Жена/Муж: Елизавета Круцко, Екатерина Архарова
  • Дети: дочь Амели, сын Марсель

Марат Башаров родился в не актерской семье (мать — повар, отец — слесарь-сантехник). По национальности он татарин. По вероисповеданию - мусульманин-суннит. Несмотря на поступление на юридический факультет МГУ, Башаров в то же время прошел пробы на роль в спектакле "Современника" "Кентервильское привидение".

В итоге Башаров поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Во время учебы участвовал в съемках рекламы, а также снялся в эпизодической роли в картине Никиты Михалкова. Однако славу ему принесла роль в фильме "Граница. Таежный роман".

С 2009 года Башаров ведет передачу "Битва экстрасенсов". В 2015 году в паре с Натальей Бардо недолго вел развлекательное телешоу "Мистер и Миссис СМИ".

"С ума сошел?!": оскандалившийся Башаров сорвался на молодую пассию и довел ее до истерики на глазах у всей страны

"С ума сошел?!": оскандалившийся Башаров сорвался на молодую пассию и довел ее до истерики на глазах у всей страны
Марат Башаров, чье имя давно стало синонимом громких скандалов и абьюза, снова показал свое истинное лицо в эфире популярного реалити-шоу. Марат Башаров и его избранница Ася Борисова решили выставить свои чувства на всеобщее обозрение, став участниками телепроекта "Ставка на любовь".

Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены

Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены
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Любовь Толкалину заметили в объятиях избивавшего жен Башарова

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С бывшей женой и сыном Башарова случилось ужасное: Слезы и бессонная ночь

С бывшей женой и сыном Башарова случилось ужасное: Слезы и бессонная ночь
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У скандалиста Башарова нашли более 800 штрафов за нарушения ПДД
Марат Башаров в очередной раз попал в центр внимания из-за поведения на дороге. Сообщается, что за последние три года он накопил более 800 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной

Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной
Марат Башаров три года в отношениях с Анастасией Борисовой. Марат Башаров заявил, что готов к новому браку: его новой возлюбленной стала 37-летняя актриса Анастасия Борисова.

Бывшая жена Башарова после обвинений в избиении призналась в неожиданном

Бывшая жена Башарова после обвинений в избиении призналась в неожиданном
Марат Башаров долгое время не появлялся на ТВ из-за обвинений в избиении супруги. Актер и телеведущий Марат Башаров рассказал в ток-шоу о том, что его бывшая жена Елизавета Шевыркова призналась в неожиданном.

Свыше 600 штрафов: скандально известный Башаров нажил серьезные проблемы

Свыше 600 штрафов: скандально известный Башаров нажил серьезные проблемы
Актер и телеведущий Марат Башаров стал одним из самых обсуждаемых персонажей в российском медиапейзаже. К сожалению, не только благодаря своим ролям на сцене и экране. За последние два года он привлек внимание общественности из-за внушительного количества штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Избивавший жен Марат Башаров нашел способ искупить свою вину

Избивавший жен Марат Башаров нашел способ искупить свою вину
Марата Башарова осуждают за его поведение в прошлом. Марат Башаров стал скандально известен не только, как актер, но также как тиран и дебошир.

Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов"

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В одном из недавних выпусков шоу "Экстрасенсы. Реванш" участник поставил ведущего Марата Башарова в неловкое положение. На федеральном канале вышло в эфир новое шоу "Экстрасенсы.

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