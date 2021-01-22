"Пытаются поживиться": оскандалившиеся Цивин и Дрожжина теперь обрабатывают Сафронова

Скандал вокруг наследства Алексея Баталова продолжает набирать обороты. На прошлой неделе Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, которых вдова актера обвинила в незаконном присвоении наследства ее мужа, каялись в студии Андрея Малахова. На Цивина и Дрожжину заведено уголовное дело, но они отрицают криминальную составляющую своих поступков…



Самый известный художник страны Никас Сафронов в ужасе от той грязи, в которой марают сейчас имя знаменитого артиста.



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"Я узнал об этой истории совсем недавно, – пояснил Никас "Дни.ру". – Неожиданно мне на телефон стали приходить какие-то рассылки со странным содержанием: "Мы не виноваты перед Баталовыми". Я поначалу даже не понял, о чем идет речь. А потом мне объяснили, что, видимо, Цивина и Дрожжин вот так завуалированно просят известных людей встать на их защиту".

"Баталов – великий уникальный человек, с которым я был хорошо знаком, – продолжает художник. – Нас познакомил Женя Жариков (актер. умерший 18 января 2012 года – Прим. ред.). Мы встречались, обедали, ужинали вместе. Алексей Владимирович был потрясающим человеком с прекрасным чувством юмора. Всегда рассказывал красивые анекдоты, без пошлости, но очень веселые. Настоящий аристократ, интеллигент! Мухи не обидел. Жил благородно: в нем это качестве сидело в крови. И мне неприятно наблюдать за тем, что сейчас творится вокруг его имени. Этого не должно быть. Такие люди должны уходить красиво, высоко!"

"На самом деле подобные истории не случались бы, если б после смерти великих актеров их близкие, которые зачастую отказывались от своей частной жизни, карьеры, работы, полностью посвящая себя гению, не оставались один на один со своими бедами и проблемами, – говорит Сафронов. – Человека с почестями похоронили, все сказали красивые речи на прощании, сняли множество программ о его жизни – и все, через несколько дней забыли. Вот тогда на передний план и выходят всякие мошенники, которые пытаются поживиться на славе, а правильнее сказать, на наследстве ушедшего артиста – и таких примеров мы видели множество".

"Надеюсь, что суд расставить все точки над "i" в ситуации вокруг недвижимости Баталова. И ни этот, ни какой другой скандал, порочащий легендарного актера, больше никогда не запачкает память об Алексее Владимировиче", – подчеркнул Никас.