Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот

В Москве прошла премьера нового фильма Романа Прыгунова, комедии "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли. Поддержать картину пришло множество знаменитостей. Не осталась в стороне и бывшая жена актера Марата Башарова, актриса Екатерина Архарова. Она появилась на красной дорожке под руку с мужем, ресторатором Артемом Илясовым, и всем стало очевидно, что скоро в семье грядет пополнение – такой округлившийся живот счастливая Екатерина продемонстрировала.
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