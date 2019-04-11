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Апрель 11, 2019
просмотры: 123

Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот

567

В Москве прошла премьера нового фильма Романа Прыгунова, комедии "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли. Поддержать картину пришло множество знаменитостей. Не осталась в стороне и бывшая жена актера Марата Башарова, актриса Екатерина Архарова. Она появилась на красной дорожке под руку с мужем, ресторатором Артемом Илясовым, и всем стало очевидно, что скоро в семье грядет пополнение – такой округлившийся живот счастливая Екатерина продемонстрировала.

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