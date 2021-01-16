"Вспомнили гадскую семейку": Неупокоенного Грачевского связали с Цивиным и Дрожжиной

На съемках популярного шоу собрались близкие и коллеги Бориса Грачевского, чтобы в очередной раз прокомментировать жизнь и обстоятельства смерти создателя "Ералаша". В студии программы подчеркнули связь усопшего кинорежиссера с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной.

Жизнь Бориса Грачевского в последнее время стала одной из самых популярных тем на телевидении. Похороны мужчины еще не успели состояться, но это не помешало гостям шоу "Прямой эфир" рассмотреть прошлое покойного сценариста и дать оценку его действиям. Артист Станислав Садальский анонсировал в своем инстаграм-канале выпуск этой передачи в память о Борисе Грачевском.

По словам актера, в студии программы заговорили о Цивине и Дрожжиной – знаменитой паре, которая втиралась в доверие к обеспеченным знаменитостям, чтобы после их смерти получить наследство. Некоторое время при жизни Борис Грачевский поддерживал с мошенниками дружеские отношения, поэтому на съемках шоу "Прямой эфир" это обстоятельство сделали поводом для обсуждений. "Вспомнили гадскую семейку Дрожжиной", – написал Станислав Садальский в описание к фотографиям из киностудии имени Максима Горького.

Напомним, что Борис Грачевский умер 14 января 2021 года. В конце декабря мужчину госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. В больнице кинорежиссер старался сохранять оптимизм, однако для сохранения жизни позитивного настроя и помощи квалифицированных врачей оказалось недостаточно. Перед смертью легендарный Борис Грачевский находился в искусственной коме.