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"Тяжело смотреть": Рудковскую обвинили в издевательствах над сыном

Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Восьмилетний сын фигуриста Евгений Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша (Гном Гномыч) стремится стать прославленным спортсменом, поэтому как можно больше времени тратит на тренировки. Интернет-пользователи обеспокоены. Они считают, что родители не дают наследнику насладиться детством.
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В инстаграм-аккаунте Гном Гномыча появилось видео, на котором он запечатлен во время очередной тренировки. На кадрах видно, как Саша делает упражнения на растяжку. В этом ему помогает наставник. Происходящее снимала мать юного спортсмена Яна Рудковская.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Поклонники восхитились трудолюбием и стойкостью Гном Гномыча, но все-таки признались, что с сожалением наблюдают за успехами мальчика. "Герой. Но смотреть тяжело", "Почему-то грустно от этого видео", "У меня сердце сжалось", "Бедный. А мама ржет за кадром...", "Издеваются над ребенком", – высказались интернет-пользователи.

Фанаты считают, что сын Рудковской и Плющенко должен беречь суставы. По их мнению, опасно делать растяжки, при которых выпрямленная нога касается головы. Сам Саша никогда не жаловался на тяжелые тренировки, но поклонники без слов поняли: мальчик испытывает сильную боль.

Напомним, осенью прошлого года на свет появился второй совместный ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Малыша, которого выносила суррогатная мать, назвали Арсением. Недавно супруга фигуриста впервые показала лицо новорожденного наследника. Пользователи Сети уже нарекли его "Гном Гномычем-2".

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Автор: 4 февраля 2021, 13:14 Источник: Instagram
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