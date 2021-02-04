"Тяжело смотреть": Рудковскую обвинили в издевательствах над сыном

Восьмилетний сын фигуриста Евгений Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша (Гном Гномыч) стремится стать прославленным спортсменом, поэтому как можно больше времени тратит на тренировки. Интернет-пользователи обеспокоены. Они считают, что родители не дают наследнику насладиться детством.

В инстаграм-аккаунте Гном Гномыча появилось видео, на котором он запечатлен во время очередной тренировки. На кадрах видно, как Саша делает упражнения на растяжку. В этом ему помогает наставник. Происходящее снимала мать юного спортсмена Яна Рудковская.

Поклонники восхитились трудолюбием и стойкостью Гном Гномыча, но все-таки признались, что с сожалением наблюдают за успехами мальчика. "Герой. Но смотреть тяжело", "Почему-то грустно от этого видео", "У меня сердце сжалось", "Бедный. А мама ржет за кадром...", "Издеваются над ребенком", – высказались интернет-пользователи.

Фанаты считают, что сын Рудковской и Плющенко должен беречь суставы. По их мнению, опасно делать растяжки, при которых выпрямленная нога касается головы. Сам Саша никогда не жаловался на тяжелые тренировки, но поклонники без слов поняли: мальчик испытывает сильную боль.

Напомним, осенью прошлого года на свет появился второй совместный ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Малыша, которого выносила суррогатная мать, назвали Арсением. Недавно супруга фигуриста впервые показала лицо новорожденного наследника. Пользователи Сети уже нарекли его "Гном Гномычем-2".