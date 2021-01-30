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Восьмилетний сын Рудковской хочет купить себе дорогой внедорожник

Восьмилетний сын Рудковской хочет купить себе дорогой внедорожник

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В новом домашнем репортаже Плющенко-младший рассказал о своих запросах. Звездные родители больше не "откупятся" детскими игрушками. Теперь у Саши появились дорогостоящие запросы.
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Мало того, что сын Яны Рудковской планирует заработать на новенький Gelandewagen, так он еще и гонорар требует. В свои восемь лет Саша прекрасно понимает, что намного выгоднее получать денежное вознаграждение в долларах.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

На видео слышно, как знаменитая мама уточняет у начинающего фигуриста, разбирается ли он в валютах. Мальчик решил пояснить своей родственнице, что он и отличить настоящую купюру от фальшивой может.

"Не буду я выступать за игрушки. Только за доллары настоящие. Я на Гелендваген буду копить. Подсунут ненастоящие – голова с плеч, запомните", – резко заявил Гном Гномыч.

Вычислять поддельные банкноты Плющенко будет по фиолетовой полосе. Похоже, что фальшивые доллары этому юному предпринимателю предложить никому не удастся. Даже самым изворотливым мошенникам прийдется отступить.

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Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych)

Многочисленная аудитория социальной сети близко к сердцу восприняла диалог Яны Рудковской с сыном. По словам подписчиков, у Саши "ничуть не детские интересы", которые могут привести к серьезным проблемам и семейным конфликтам.

Нашлись и те, кто усомнился в искренности мальчика и обратился к звездной маме. Поклонники в очередной раз попросили продюсера перестать "писать сценарии" для Гном Гномыча.

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Автор: 30 января 2021, 23:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

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