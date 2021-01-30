Восьмилетний сын Рудковской хочет купить себе дорогой внедорожник

Мало того, что сын Яны Рудковской планирует заработать на новенький Gelandewagen, так он еще и гонорар требует. В свои восемь лет Саша прекрасно понимает, что намного выгоднее получать денежное вознаграждение в долларах.
На видео слышно, как знаменитая мама уточняет у начинающего фигуриста, разбирается ли он в валютах. Мальчик решил пояснить своей родственнице, что он и отличить настоящую купюру от фальшивой может.
"Не буду я выступать за игрушки. Только за доллары настоящие. Я на Гелендваген буду копить. Подсунут ненастоящие – голова с плеч, запомните", – резко заявил Гном Гномыч.
Вычислять поддельные банкноты Плющенко будет по фиолетовой полосе. Похоже, что фальшивые доллары этому юному предпринимателю предложить никому не удастся. Даже самым изворотливым мошенникам прийдется отступить.
Многочисленная аудитория социальной сети близко к сердцу восприняла диалог Яны Рудковской с сыном. По словам подписчиков, у Саши "ничуть не детские интересы", которые могут привести к серьезным проблемам и семейным конфликтам.
Нашлись и те, кто усомнился в искренности мальчика и обратился к звездной маме. Поклонники в очередной раз попросили продюсера перестать "писать сценарии" для Гном Гномыча.
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