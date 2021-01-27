Рудковскую приложили из-за фото сыновей

В инстаграм-аккаунте старшего наследника продюсера появился кадр, на котором он держит на руках малыша. "Арсюше четыре месяца, передал ему свой колпачок!", – подписано фото.
К слову, это тот самый аксессуар, из-за которого Саша в свое время получил прозвище Гном Гномыч. Сейчас мальчику уже восемь лет, но многие продолжают его называть так, как однажды придумала его мама.
Некоторые решили, что такая же участь ждет и маленького Арсения. "Еще один гном?!", "А почему не эльф?", "Сашуль, красава! Передал черную метку", – с издевкой пошутили пользователи соцсети.
Яна Рудковская еще ни разу не показала лицо младшего сына, которого выносила и родила суррогатная мама. Некоторые фолловеры обратили на это внимание. "Вот смыл выставлять фото ребенка и закрывать лицо? Не желаете, чтобы люди видели, не выкладывайте, а так зачем? И хочется, и колется?", – спросил один из подписчиков знаменитость.
Напомним, несколько месяцев назад в СМИ разгорелся скандал после публикации известного таблоида о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. После этого родители мальчика подали в суд на издание. После разбирательств с нерадивыми журналистами у Саши появилась психологическая травма из-за того, что СМИ приписали ему болезнь, которой на самом деле нет.
Популярные темы форума
Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..
Вы хотели бы жить в дворце?
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Привет, козлы и козы
Массовые аресты