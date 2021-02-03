"История продолжается": что сын Шепелева и Фриске унаследовал от родителей

Он сообщил, что теперь проводит на теннисном корте около восьми часов в неделю. Оказалось, что в детстве Шепелев достаточно долго играл. "Одним летом родители увезли меня на море на несколько месяцев, а когда я вернулся в сентябре, в секции мне предложили ехать отдыхать дальше. Довольно глупо. Так закончились мои тренировки", – пожаловался ведущий.
В следующий раз он взял ракетку только в 30 лет, а затем еще через семь лет. "Наверное, тому мальчику 12-ти лет все же очень хотелось играть и выигрывать. Так пусть сейчас за него это сделает бородатый дяденька", – трогательно признался он, подчеркнув, что все еще в восторге от такого времяпрепровождения.
Выяснилось, что у Дмитрия появился достойный соперник, что делает его еще более счастливым. Теперь сын Жанны Фриске захотел играть с папой. Платон пошел по его стопам и теперь занимается вместе с родителем. "Он сам захотел играть, я не уговаривал его. А это значит, что история продолжается", – многозначительно заметил Шепелев.
Напомним, сейчас телеведущий живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой. У избранницы также есть ребенок от предыдущего возлюбленного. Пара упоминала, что в перспективе думает об еще одном малыше.
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