"История продолжается": что сын Шепелева и Фриске унаследовал от родителей

Дмитрий Шепелев активно ведет свой блог в "Инстаграм". Он часто показывает фотографии подрастающего сына и делится забавными историями из его жизни. На этот раз телеведущий рассказал о новом увлечении наследника.

Он сообщил, что теперь проводит на теннисном корте около восьми часов в неделю. Оказалось, что в детстве Шепелев достаточно долго играл. "Одним летом родители увезли меня на море на несколько месяцев, а когда я вернулся в сентябре, в секции мне предложили ехать отдыхать дальше. Довольно глупо. Так закончились мои тренировки", – пожаловался ведущий.

В следующий раз он взял ракетку только в 30 лет, а затем еще через семь лет. "Наверное, тому мальчику 12-ти лет все же очень хотелось играть и выигрывать. Так пусть сейчас за него это сделает бородатый дяденька", – трогательно признался он, подчеркнув, что все еще в восторге от такого времяпрепровождения.

Выяснилось, что у Дмитрия появился достойный соперник, что делает его еще более счастливым. Теперь сын Жанны Фриске захотел играть с папой. Платон пошел по его стопам и теперь занимается вместе с родителем. "Он сам захотел играть, я не уговаривал его. А это значит, что история продолжается", – многозначительно заметил Шепелев.

Напомним, сейчас телеведущий живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой. У избранницы также есть ребенок от предыдущего возлюбленного. Пара упоминала, что в перспективе думает об еще одном малыше.