"Ближе, чем кажутся": возлюбленная Шепелева сделала признание в важный день

В инстаграм-аккаунте Екатерины Тулуповой появился снимок, сделанный на автозаправочной станции. Бизнесвумен, находящаяся на переднем сиденье машины, через боковое зеркало запечатлела, как Дмитрий Шепелев стоит около топливного бака со шлангом.
Под кадром избранница телеведущего написала: "Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся". Очевидно, Екатерина нашла другой смысл во фразе, написанной на боковом зеркале автомобиля. Также девушка сказала спасибо Дмитрию и призналась в любви к нему.
Напомним, о романе Тулуповой и Шепелева стало известно в прошлом году. Пара не раз давала понять, что их отношения серьезные. Например, недавно телеведущий приобрел квартиру в центре Москвы, где и обосновался с избранницей.
Говорят, Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев обсуждают рождение общего ребенка. Пока влюбленные воспитывают двух детей – семилетнего Платона, матерью которой является экс-возлюбленная телеведущего, певица Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году, а также девочку Ладу – дочь бизнесвумен от прошлого брака.
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