Слишком низкий рейтинг: Шепелева попросили уйти с ТНТ

Так получилось, что хорошие и добрые передачи про идеальную любовь и хорошеньких деток давно никто не смотрит. Такие программы не приносят рейтингов, а значит, априори являются убыточными. Людям, как и много лет назад, нужно зрелищ. А значит, шоу должно продолжаться. Шоу – а именно, скандалы, ссоры, разводы и драки. Дмитрий Шепелев почувствовал это на своей шкуре, и не в первый раз.



прочитано 380 раз