Живущая в роскоши Малышева взбесила народ

Недавно Елена Малышева продемонстрировала подписчикам свою ванную комнату. Ведущая передачи Первого канала "Жить здорово!" показала народу набор полотенец, зеркала, а также подставки, выполненные в виде птиц. Теледоктор не скрывает, что ей очень нравятся изысканные вещи. При этом она любит удобство.
Интернет-пользователи обратили особое внимание на специальный холодильник, где Малышева хранит косметику. Подписчики не оценили роскошь. Они посчитали, что ведущая "Жить здорово!" хвастается красивыми и дорогими вещами. Также россияне отметили: будь Елена Васильевна обычным доктором, таким имуществом она не владела бы.
Напомним, с весны прошлого года Малышева активно говорит о коронавирусе. В своем инстаграм-аккаунте она то и дело поднимает эту тему. Но Елена Васильевна не ограничивается интернет-пространством. Об инфекции она также рассказывает в передаче "Жить здорово!".
Например, ранее Елена Малышева дала рекомендации людям, переболевшим ковидом. По мнению доктора, в первую очередь необходимо проверить свертываемость крови. Также телеведущая советовала выполнять дыхательную гимнастику.
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