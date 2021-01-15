Малышева назвала настоящую причину ухода Грачевского

Две недели назад создателя любимой всеми телепрограммы "Ералаш" Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом. Через некоторое время режиссер стал чувствовать себя хуже, его ввели в медикаментозную кому. Вчера вечером Борис Юрьевич скончался. Доктор медицинских наук Елена Малышева прокомментировала тяжелую ситуацию.



прочитано 1655 раз