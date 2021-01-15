Малышева назвала настоящую причину ухода Грачевского

Ведущая Первого канала объяснила, почему руководитель легендарного тележурнала умер с диагнозом "коронавирус". Она рассказала об этом в своем "Инстаграм". По словам врача, смерть режиссера связана с долговременным лечение от рака кожи, меланомы, в которое входила и тяжелая для любого организма химиотерапия. Малышева подчеркнула, что заболевание режиссера – "самый злокачественный вид рака", из-за которого впоследствии любая болезнь может стать "фатальной".
"Очень-очень-очень жаль. Он был очень светлым человеком"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – отметила Елена Васильевна. "Горько", – подчеркнула она, принеся соболезнования родным и отметив, что волнуется за дальнейшую судьбу "Ералаша". Что будет с проектом – неизвестно. Вопрос остается открытым.
Напомним, ранее своими переживаниями делилась Клара Новикова. Она рассказала, что серьезно переживала за друга, потому что знала, что он в тяжелом состоянии. Артистке очень жаль его супругу, которая осталась одна с ребенком на руках.
Также юмориста предрекла смерть "Ералашу". Она думает, что без Бориса Грачевского проект всей его жизни закроют. Новикова рассказала, что руководитель никогда не ставил цель зажечь как можно больше звезд. "Он создавал вместе с ними мифологию юношества, фактически документировал детство разных лет", – подчеркивала она.
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