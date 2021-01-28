Малышева назвала продукты, вызывающие болезни мозга

Врач назвала две категории продуктов. К первой она отнесла те, которые содержат большое количество холестерина: свинину, сливки и сливочное масло. Ведущая отметила, что их потребление может стать причиной прогрессирующего ухудшения памяти.
Ко второй категории доктор отнесла богатые медью продукты: орехи кешью, печень, почки и сердце. "Если память ухудшается, они не для вас", – предупредила Елена Васильевна. Она посоветовала обратить внимание на продукты с высоким содержанием витамина D и E и включить их в свой ежедневный рацион. Например, масло зародышей пшеницы и подсолнечное, печень трески, а также рыбу северных морей. Она напомнила, что, по показаниям лечащего врача, можно минимизировать негативное влияние холестерина, принимая статины, блокирующие его выработку в печени.
Отметим, недавно Елена Малышева также назвала группы риска, которым, по ее мнению, обязательно необходимо вакцинироваться от коронавируса нового типа. Среди прочих критериев были упомянуты: возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, заболевание легких, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.
Напомним, ранее Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
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