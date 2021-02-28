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"Никогда никому в этом не признавалась": Хилькевич раскрыла интимный секрет

"Никогда никому в этом не признавалась": Хилькевич раскрыла интимный секрет

Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com/
Анна Хилькевич сделала откровенное признание. Оказывается, звезда сериала "Универ" жутко стеснялась знаменитостей.
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Откровениями актриса поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она сообщила, что раскроет публике "страшный секрет". При этом Анна Хилькевич отметила, что никогда никому в этом не признавалась – даже матери и супругу.

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Анна Александровна Хилькевич актриса

"Я жутко стеснялась "звезд", – сообщила артистка. Причем она и сама не знает, с чего в ней взялся этот страх. Девушка отметила, что у нее даже в детстве и юности не было кумиров. Однако всегда, когда она встречалась с популярным артистом, Анну Хилькевич охватывал внутренний ужас.

Актриса считает, что боялась показаться хуже на фоне знаменитостей. Она призналась, что всегда сравнивала себя с ними. Девушке казалось, что так и будет, пока однажды Анна Хилькевич ни ощутила собственную ценность и любовь к себе и ко всему окружающему.

После этого осознания ее как будто ставил страх, актрисе стало очень легко. Теперь звезда уверена, что все мы разные и по-своему прекрасные. Старые и токсичные привычки и паттерны Анна Хилькевич советует отделять и удалять с помощью улыбки. "Жизнь – кайф", – констатировала артистка.

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Автор: 28 февраля 2021, 02:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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