Анна Хилькевич из "Универа" сообщила об усыновлении

Звезда воспитывает двух отпрысков от брака с предпринимателем Артуром Волковым. Старшей дочери артистки сериала "Универ" Арианне уже пять лет, младшей Маше – всего два.
Анна Хилькевич не скрывает, что она и ее избранник, скорее всего, не остановятся на двух отпрысках. Знаменитость не исключает, что вновь станет мамой в 2022 году. Артистка даже готова взять ребенка из приюта. Хилькевич уже давно думает об усыновлении. Анна мечтает подарить какому-нибудь малышу семью. Она надеется, что ее грезы воплотятся в реальность.
Пополнению в семье Хилькевич и Волкова пока мешает отсутствие жилья достаточной вместимости. Нынешняя квартира актрисы и ее мужа будет тесна для пятерых. Между тем на днях звезда "Универа" поведала, что получила ключи от новых апартаментов.
Как писали "Дни.ру", ранее Анна Хилькевич узнала в Сети о собственной смерти. Шокированная знаменитость опубликовала скриншот страницы поискового сервиса "Яндекс". Система сообщала, что актриса ушла из жизни 8 февраля. Звезда сериала "Универ" сказала поклонникам, что жива и здорова. Хилькевич призналась, что испытала массу неприятных чувств, узнав о собственной кончине.
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