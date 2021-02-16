Хилькевич заявила о душевной боли после разговора об изменах: Задыхаюсь

Анна Хилькевич часто общается с подписчиками своего интсаграм-аккаунта, также звезда откровенно делится подробностями личной жизни. В личном блоге актриса раскрыла несколько своих тайн.

По словам знаменитости, несколько лет назад она начала учить армянский язык. Вероятно, артистка хотела сделать приятное супругу Артуру Волкову, который по национальности армянин, однако из этой затеи так ничего и не вышло.

Анна Хилькевич заявила, что у нее есть дурацкая привычка: она всегда пытается за один раз унести все пакеты из магазина, чтобы дважды не ходить к машине. "И пусть мои пальцы отвалятся, пакеты порвутся", – отметила актриса.

Открыла девушка и интимные секреты. По словам артистки, у нее всегда бритые ноги. Также звезда сериала "Универ" обожает роды. Напомним, у Анны Хилькевич двое дочерей – пятилетняя Арианна и двухлетняя Мария.

Впрочем, актриса поделилась и грустными фактами. Например, когда она испытывает душевную боль и плачет, ей трудно изъясняться.

"Задыхаюсь и совсем не могу говорить", – отметила Анна Хилькевич.

По словам актрисы, она обожает находиться одна, однако это случается крайне редко. Стоит отметить, что недавно звезда сериала "Универ" провела несколько дней на Алтае без мужа и дочерей. При этом супругу было сложно отпустить жену без сопровождения, так как он ее ревнует.

Не так давно Анна Хилькевич призналась, что они с Артуром Волковым откровенно разговаривают о неверности и изменах. Они стараются не давать друг другу поводов для ревности и пытаются строить отношения на доверии.