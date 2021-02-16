Хилькевич заявила о душевной боли после разговора об изменах: Задыхаюсь

По словам знаменитости, несколько лет назад она начала учить армянский язык. Вероятно, артистка хотела сделать приятное супругу Артуру Волкову, который по национальности армянин, однако из этой затеи так ничего и не вышло.
Анна Хилькевич заявила, что у нее есть дурацкая привычка: она всегда пытается за один раз унести все пакеты из магазина, чтобы дважды не ходить к машине. "И пусть мои пальцы отвалятся, пакеты порвутся", – отметила актриса.
Открыла девушка и интимные секреты. По словам артистки, у нее всегда бритые ноги. Также звезда сериала "Универ" обожает роды. Напомним, у Анны Хилькевич двое дочерей – пятилетняя Арианна и двухлетняя Мария.
Впрочем, актриса поделилась и грустными фактами. Например, когда она испытывает душевную боль и плачет, ей трудно изъясняться.
"Задыхаюсь и совсем не могу говорить", – отметила Анна Хилькевич.
По словам актрисы, она обожает находиться одна, однако это случается крайне редко. Стоит отметить, что недавно звезда сериала "Универ" провела несколько дней на Алтае без мужа и дочерей. При этом супругу было сложно отпустить жену без сопровождения, так как он ее ревнует.
Не так давно Анна Хилькевич призналась, что они с Артуром Волковым откровенно разговаривают о неверности и изменах. Они стараются не давать друг другу поводов для ревности и пытаются строить отношения на доверии.
Популярные темы форума
В чем правда Навального?
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
А у вас есть вторая половинка?
гибнет всё живое
Как жить с мужчиной который изменил?
Я решилась
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
что то не так
Вам нравится принцесса Кейт Миддлтон ?