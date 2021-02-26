"Дал последние указания": людям показали неизлечимо больного пожелтевшего Зацева

Известный российский кутюрье редко появляется на публике и давно не дает интервью. В последнее время его имя фигурирует в новостях, связанных с долгами его Дома моды. По данным СМИ, кутюрье должен несколько миллионов рублей.
Недавно стало известно, что Вячеслав Зайцев больше не будет управлять своим детищем. Пост знаменитого отца займет его наследник Егор Зайцев.
Но главная проблема Вячеслава Зайцева – это шаткое здоровье. У него болезнь Паркинсона и куча других болячек. Несмотря на это, он пытается не падать духом. В декабре мэтр приехал на ежегодную презентацию календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой. Он был одет как всегда с иголочки.
На днях Зайцев снова показался людям. В своем "Инстаграм" он опубликовал видеообращение к своим поклонникам. За него говорили его помощники, а в конце видео Зайцев помахал всем рукой. Его кожа выглядела слегка пожелтевшей то ли от освещения, то ли от недуга. По словам приближенных кутюрье, он дал им последние указания перед празднованием своего 83-летия, которое он планирует отметить в ресторане "Яръ" отеля "Советский". Кутюрье пригласил Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Зураба Церетели и многих других.
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- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
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