"Дал последние указания": людям показали неизлечимо больного пожелтевшего Зацева

Российский модельер Вячеслав Зайцев давно страдает неизлечимой болезнью. Несколько лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона. Он с трудом передвигается и мало говорит. Но 81-летний стойко переносит все тяготы. На днях он впервые за долгое время вышел в свет.

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