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Шоу-бизнес
Метастазы в голове: Юдашкин впервые откровенно о своем диагнозе

Метастазы в голове: Юдашкин впервые откровенно о своем диагнозе

Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com/
Онкобольной Валентин Юдашкин раскрыл подробности своего недуга. Раньше 57-летний модельер публично старался не высказываться по этому поводу.
прочитано 1258 раз

Дизайнер борется с раком не первый год. Первые признаки заболевания проявили себя пять лет назад болями в голове. Валентин Юдашкин всегда трепетно относился к своему самочувствию и регулярно обследовался в американской клинике. Однако в 2016 году он не пришел на плановое посещение больницы.

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Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Из-за того, что боли стали сильнее, модельер обратился в центр имени Бурденко. Медики поставили звезде рак. По словам Валентина Юдашкина, на тот момент у него в голове уже образовались метастазы.

Всестороннее исследование выявило, что недуг прогрессировал, Сначала был рак почки, а потом болезнь стала стремительно перебираться и на другие органы.

Труднее всего для дизайнера было сообщить об онкологии близким. Но родные стойко восприняли страшное известие. Валентин Юдашкин не бросил работу.

После курса лечения модельер теперь регулярно занимается здоровьем. Он признался, что тяжелее всего для онкобольных людей – это вновь проходить медосмотры и обследования. Необходимо готовить себя морально.

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Автор: 27 февраля 2021, 10:46 Источник: Телеканал "Дождь" ✓ Надежный источник
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Валентин Юдашкин выбрал самую красивую сотрудницу офиса

комментарии

Ответить:

Гость625598
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Точнее-любимец мужиков.Шевчук такой,микро.Все они одно там,прикрываются "жёнами","мужьями",детишками..."Бороды" себе покупают.Запад их научил.
Юный поклонник Байдена
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А он по мальчикам?
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