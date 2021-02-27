Все могут короли: всплыла шокирующая стоимость замка Галкина и Пугачевой

У Аллы Пугачевой и Максима Галкина дом — полная чаша. Семейное гнездышко артисты обустроили по истине с королевским размахом. Роскошный особняк звездной четы расположился на площади в 2,3 тысячи квадратных метров, приковав к себе внимание всей округи. Шестиэтажный дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина может похвастаться не только внутренним убранством, но также и большим земельным участком, гаражом, бассейном, кинотеатром и даже отдельным сценическим пространством. По оценкам экспертов, стоимость этого роскошного замка в подмосковной деревне "Грязь" составляет десять миллионов долларов.
Замок Примадонны и знаменитого юмориста возглавил список самой дорогой недвижимости звезд отечественного шоу-бизнеса. В рейтинг попали также шикарные дома Филиппа Киркорова. Стаса Михайлова и Анастасии Волочковой. При этом финансовые вложения Максима Галкина и Аллы Пугачевой в несколько раз превзошли инвестиции других артистов в свои жилые помещения.
Напомним, супруг Примадонны признался Ивану Урганту в том, что его расходы на коммунальные услуги достаточно высоки. Сумму избранник Аллы Пугачевой называть не стал, но аналитики оценили его траты на ЖКХ в 650 тысяч рублей. В эфире "Первого канала" Максим Галкин объявил, что экономит на электричестве, покупая для огромной люстры лампы с небольшой мощностью.
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ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
которая лучше
Весна
Мужчины делятся на нелюдей и людей
не рубите с горяча
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Надо больше двигаться
Посёлок Янтарны - вторая серия.
А вы знаете ?