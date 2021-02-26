Племянника-наркомана Пугачевой вытурили из московской квартиры с ребенком на руках

В прошлом году мир потрясла новость о том, что Алла Пугачева отняла сына у своего племянника Влада из-за его предполагаемого пристрастия к наркотикам. Мальчика усыновили. Потом родственник Примадонны решил восстановить родительские права. И вот в семье снова перемены.

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