Племянника-наркомана Пугачевой вытурили из московской квартиры с ребенком на руках

Сейчас племянник певицы Влад вместе с супругой и ребенком проживает в элитной квартире в Москве. Недвижимость находится в элитном районе Ходынского поля, ее стоимость составляет 40 миллионов рублей. Площадь жилья более 80 квадратных метров.
Владислав с семьей был вынужден уехать из своей квартиры возле метро «Сокол», которую ему как раз и дарила звездная тетя. Правда, сам он не хотел уезжать, его оттуда можно сказать вытурили.
Дом начал разваливаться, по стенам пошли трещины, и дом был признан аварийным и расселен. Это произошло по причине стройки, котора развернулась по соседству. Грунт не выдержал и просел, пишет "КП".
Напомним, что сейчас у Аллы Пугачевой натянутые отношения с семьей племянника. Они не общаются из-за той истории с усыновлением. Влад женился на бухгалтерше по имени Гузель, которая родила ему дочь.
Видеться с сыном Владиславу не дают. Сейчас мальчику девять лет, он живет в семье водителя Примадонны и называет мужчину папой. У Жени отличная жизнь, о старой он уже даже и не помнит. У него есть своя комната, компьютер, игрушки, он знаком со многими детьми известных людей. Но главное – здоровая и нормальная семья. Также Алла Пугачева часто приглашает мальчика на свои праздники.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
которая лучше
Весна
А вы знаете ?
не рубите с горяча
Мужчины делятся на нелюдей и людей
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Надо больше двигаться
Робот- собутыльник