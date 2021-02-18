"Стал вхож в ее дом": Укупник сделал заявление о романе с Пугачевой

Исполнитель появился в студии программы "Судьба человека". Он рассказал о знакомстве с Аллой Борисовной.

Певец отметил, что для него она стала целой страницей жизни, и он чувствует, что звезда всегда наблюдает за ним. Они познакомились в студии. Тогда Кристина Орбакайте пришла туда, чтобы записать новую песню. Помимо Аллы Борисовны и ее дочери, в помещении был Владимир Пресняков. Аркадий Семенович вспомнил, что во время третьей попытки записи артисты серьезно повздорили и разошлись.

Позднее Алла Борисовна одобрила песню и даже взялась режиссировать клип. Сперва Укупник не понимал, как себя вести, но вскоре стал увереннее и активнее, чем однажды даже довел Пугачеву.

Тогда Примадонна вышла из себя, назвала его "мальчиком" и отметила, что его "много". Позднее он "стал вхож в ее дом". Тогда Аркадий Укупник начал продюсировать"Кармэн". Затем Алла Борисовна пригласила его на "Рождественские встречи". Сейчас Аркадий Семенович называет их отношения "романом", но подчеркивает, что употребляет это слово в переносном значении.

Композитор бесконечно благодарен за возможность поработать с Аллой Борисовной. Их пути разошлись, но он не перестает думать об артистке, называя этот процесс своеобразным диалогом со звездой. Однако забыть все то, что было он не в силах. Она стала важной частью его жизни.