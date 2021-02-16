Жена Дружинина чуть не сцепилась с Пугачевой: Удерживал за руки и за ноги

Работа над концертом проходила с трудом, порой танцор чувствовал, что находится на грани отчаяния. Как отметил хореограф, Алла Борисова по характеру невероятно требовательный человек, однако не всегда знает, как правильно объяснить, какой результат желает получить в конечном итоге.
По словам Егора Дружинина, особенно сильно была возмущена Примадонной его жена Вероника Ицкович. Артистка не терпит, когда кто-то обижает ее мужа, поэтому танцору приходилось сдерживать вспыльчивую супругу. "Я ее удерживал за руки и за ноги, пока мы делали концерт Пугачевой", – отметил хореограф.
Егор Дружинин подчеркнул, что суженая не постеснялась бы высказать недовольство Примадонне в глаза. Артист считает, что Алла Борисовна сделала для нашей культуры невероятно много, и это дорогого стоит, однако в бытовом плане звезда может и проиграть его жене. "Как женщины, думаю, они друг друга стоят", – уверен Дружинин.
Напомним, ранее хореограф высказался по поводу развода своего коллеги Евгения Папунаишвили. В эфире шоу "Танцы со звездами" он отметил, что новость повергла его в шок. По словам артиста, он хорошо знаком с семьей балетмейстера и очень радовался этому союзу. Танцор заявил, что готов упрашивать друга спасти отношения с женой.
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