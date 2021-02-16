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Жена Дружинина чуть не сцепилась с Пугачевой: Удерживал за руки и за ноги

Жена Дружинина чуть не сцепилась с Пугачевой: Удерживал за руки и за ноги

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Егор Дружинин является одним из самых популярных и талантливых танцоров России. В разное время он сотрудничал со многими артистами, в том числе помогал готовить юбилейное шоу Алле Пугачевой. По словам хореографа, работать с Примадонной непросто.
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Работа над концертом проходила с трудом, порой танцор чувствовал, что находится на грани отчаяния. Как отметил хореограф, Алла Борисова по характеру невероятно требовательный человек, однако не всегда знает, как правильно объяснить, какой результат желает получить в конечном итоге.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

По словам Егора Дружинина, особенно сильно была возмущена Примадонной его жена Вероника Ицкович. Артистка не терпит, когда кто-то обижает ее мужа, поэтому танцору приходилось сдерживать вспыльчивую супругу. "Я ее удерживал за руки и за ноги, пока мы делали концерт Пугачевой", – отметил хореограф.

Егор Дружинин подчеркнул, что суженая не постеснялась бы высказать недовольство Примадонне в глаза. Артист считает, что Алла Борисовна сделала для нашей культуры невероятно много, и это дорогого стоит, однако в бытовом плане звезда может и проиграть его жене. "Как женщины, думаю, они друг друга стоят", – уверен Дружинин.

Напомним, ранее хореограф высказался по поводу развода своего коллеги Евгения Папунаишвили. В эфире шоу "Танцы со звездами" он отметил, что новость повергла его в шок. По словам артиста, он хорошо знаком с семьей балетмейстера и очень радовался этому союзу. Танцор заявил, что готов упрашивать друга спасти отношения с женой.

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Автор: 16 февраля 2021, 13:54 Источник: Dancetory ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость626555
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ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА..Каждый пытается примазаться к славе ПРИМА-Донне..она-ПЕРВАЯ!!!До сих пор Никто не перепел ЕЕ..НА ВСЕМ бывшем советском..ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ НА ДОЛГИЕ ЛЕТА..АЛЛЕ БОРИСОВНЕ И ВСЕЙ СЕМЬЕ..
Гость621931
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бабули надо сниматься в порнографических фильмах ужасов в месте с мужем
Гость626012
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Надо было последовать примеру покойной Джуны: вазой в морду. Утихомирить самопровозглашенную горе- примадонну.
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