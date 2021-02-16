Кардинальные перемены во внешности Пугачевой вызвали оторопь

В этом году Алле Борисовне исполнится 72 года. Многие поклонники часто интересуются, как артистке удалось пронести через всю жизнь такую форму и позитивный настрой.

В Сети появилось видео, где авторы показали, как Примадонна менялась с 1970 года по наши дни. Несмотря на частые обвинения недоброжелателей, невозможно не отметить, что с конца 90-х слегка трансформировался стиль исполнительницы, а лицо и фигура практически остались прежними. Этот факт не может не шокировать удивленную публику, которая то и дело приписывает певице различные новые операции и сложные процедуры.

Однако Алла Борисовна совершенно не стесняется. Артистка до сих пор позволяет себе и самые крупные ракурсы на фото, и даже снимки без макияжа. Недавно она опубликовала один из таких в своем личном блоге в "Инстаграм". Пользователи были шокированы, но многие пришли в полный восторг от смелости звезды и восхитились состоянием ее лица.

"Вы замечательная!", "Красотка", "Великолепная, красивая, шикарная, мудрая, лучшая!", "Алла вечно молода!", "Шикарная женщина на все времена", "Мне бы так в 70 выглядеть", "Очень хорошо выглядит в своем возрасте", "Боже, что за молодая краса", "Как же Вы хороши, пусть всегда будет так", "Всегда молодая, вне времени", "Возраст не берет", – писали поклонники.

Нашлись и те, кто раскритиковали Примадонну. "И чего восхищаются все? Сделанная", "Такое ощущение, что один человек все комментарии пишет, фу", "Вы без макияжа в бабушки Галкину годитесь, и он с Вами ради карьеры", "Ну, зачем такие фото? Разочарование", "Без шпаклевки они все другие", – отмечали недоброжелатели.