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Кардинальные перемены во внешности Пугачевой вызвали оторопь

Кардинальные перемены во внешности Пугачевой вызвали оторопь

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В этом году Алле Борисовне исполнится 72 года. Многие поклонники часто интересуются, как артистке удалось пронести через всю жизнь такую форму и позитивный настрой.
прочитано 2535 раз

В Сети появилось видео, где авторы показали, как Примадонна менялась с 1970 года по наши дни. Несмотря на частые обвинения недоброжелателей, невозможно не отметить, что с конца 90-х слегка трансформировался стиль исполнительницы, а лицо и фигура практически остались прежними. Этот факт не может не шокировать удивленную публику, которая то и дело приписывает певице различные новые операции и сложные процедуры.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Однако Алла Борисовна совершенно не стесняется. Артистка до сих пор позволяет себе и самые крупные ракурсы на фото, и даже снимки без макияжа. Недавно она опубликовала один из таких в своем личном блоге в "Инстаграм". Пользователи были шокированы, но многие пришли в полный восторг от смелости звезды и восхитились состоянием ее лица.

"Вы замечательная!", "Красотка", "Великолепная, красивая, шикарная, мудрая, лучшая!", "Алла вечно молода!", "Шикарная женщина на все времена", "Мне бы так в 70 выглядеть", "Очень хорошо выглядит в своем возрасте", "Боже, что за молодая краса", "Как же Вы хороши, пусть всегда будет так", "Всегда молодая, вне времени", "Возраст не берет", – писали поклонники.

Нашлись и те, кто раскритиковали Примадонну. "И чего восхищаются все? Сделанная", "Такое ощущение, что один человек все комментарии пишет, фу", "Вы без макияжа в бабушки Галкину годитесь, и он с Вами ради карьеры", "Ну, зачем такие фото? Разочарование", "Без шпаклевки они все другие", – отмечали недоброжелатели.

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Автор: 16 февраля 2021, 08:41 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

комментарии

Ответить:

Гость620647
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Могла остаться легендой,а превратила себя в мочалку,полоскающую СМИ.Старая -она и в Африке старая.Утянет ноги колготками,нашпаклюет физиономию и нам что-то пытается доказать.У нее детки маленькие,она отменная мать.Вот и оставалась бы такой.А то все себя старую пиарит.Тело-то не изменишь.В паспорт смотреть надо.
Гость626254
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Мерзкая старуха
Гость621610
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Удивительное рядом
Давайте будем честны? Алла Борисовна стала гораздо лучше, чем раньше, чем 20, 30, 40 лет назад, а отсюда следует, что не только портреты и снимки сделали ее стройной и красивой. И уже совсем искренне: Пугачева выглядит шикарно для своего возраста, как больше никто из шоубизнеса, Алла и ее пластики хирурги с косметологами повернули время вспять.
если у вас будет столько бабла будете выглядеть не хуже
Удивительное рядом
Пожаловаться Ответить
Давайте будем честны? Алла Борисовна стала гораздо лучше, чем раньше, чем 20, 30, 40 лет назад, а отсюда следует, что не только портреты и снимки сделали ее стройной и красивой. И уже совсем искренне: Пугачева выглядит шикарно для своего возраста, как больше никто из шоубизнеса, Алла и ее пластики хирурги с косметологами повернули время вспять.
Мики
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Лицемерие уже надоело.
1

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