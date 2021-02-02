Оголившая ноги 47-летняя Юлия Высоцкая произвела фурор: Просто лапочка

В понедельник, 1 февраля, Юлия Высоцкая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, снятое в солнечной Италии "совсем недавно". Кто-то запечатлел актрису, идущую по дорожке. Тогда знаменитость щеголяла в очень коротком платье.
Интернет-пользователи обратили внимание на оголенные ноги Высоцкой. "Просто лапочка!", – написала одна из поклонниц. Помимо фанатов в комментариях отметились актриса Дарья Повереннова и певица Аврора. Они также одарили Юлию комплиментами.
Судя по всему, видео было сделано во время путешествия актрисы в Италию. В прошлом году Высоцкая посетила Венецианский кинофестиваль, на котором фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получил специальный приз. Напомним, в этой кинокартине Юлия сыграла главную роль.
Ранее "Дни.ру" писали, что сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Петр появился на премии "Золотой орел". 17-летний наследник актрисы и режиссера позировал перед фотографами травмированным. Народ обратил внимание на пластырь, приклеенный к щеке юноши.
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