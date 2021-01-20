Бледная Высоцкая в подвенечном наряде напугала своим скрюченным видом

Пара венчалась в Троицком соборе Псковского кремля. Изначально влюбленные хотели обвенчаться тайно, но информация о событии все же просочилась в прессу, и на церемонии в результате было много народу. Хотя официально приглашены были только близкие, среди которых Никита Михалков – брат Андрея Кончаловского.
В честь годовщины важной семейной даты Юлия Высоцкая опубликовала архивные снимки с венчания. Видно, что в тот день, как и в этом году, было не жарко. Бледная Юлия Высоцкая укуталась в слои подвенечного платья и как будто вся скрючилась то ли от холода, то ли от волнения. Выглядело это пугающе. Зато кадр вышел живой и не наигранный.
Ведущая рассказала, что кольца и платье для такого мероприятия были изготовлены на заказ. Ей хотелось все сделать так, как хочет ее сердце. И у Юлии Высоцкой это получилось.
Андрей Кончаловский признался, что это было его идеей обвенчаться. У него в этом возникла некая потребность.
Стоит отметить, что пара состоит в официальном браке уже более 20 лет. А обвенчалась недавно.
Ранее в Сети появились кадры с церемонии венчания Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой.
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