Высоцкая истязает себя голодовками

По словам актрисы, она может назвать своим хобби работу над собой. В это понятие звезда вкладывает несколько смыслов. Помимо регулярного спорта и правильного отношения к пищи, сюда входит и самообразование. Артистка уверена, что работа над личностью никогда не должна останавливаться.
Как отметила Юлия Высоцкая, лучше всего ей помогает восстанавливать силы смена обстановки. Однако в современных реалиях с этим есть определенные сложности, поэтому актриса прибегает к более доступному способу. "На сегодняшний момент быстрее всего мне помогает восстановиться чистый голод в течение нескольких дней", – заявила супруга Андрея Кончаловского.
Также для того, чтобы оставаться в прекрасной форме, артистка пользуется услугами косметологов. "Массажи, маски, иногда баня и ежеутренние обливания ледяной водой", – поделилась актриса.
Напомним, в недавнем интервью Юлия Высоцкая рассказала, что не против хирургических вмешательств в тело, главное, чтобы все было сделано с умом. Например, сама актриса не готова к пластике, так как боится неудачного результата. Артистка решила, что если уж и вкалывать себе что-то, то только ботокс, так как это вещество максимально изучено и безопасно.
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