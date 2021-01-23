Травмированный Кончаловский появился перед публикой

17-летний сын Андрея Кончаловского пришел на премию с травмированным лицом. Фотографы разглядели под глазом Петра красное пятно. Также на щеке наследника режиссера был приклеен пластырь. Что произошло с юным парнем, неизвестно.
На премии "Золотой орел" также были замечены родственники Петра – его двоюродные сестры Анна и Надежда Михалковы, а также племянник Андрей Быков. Как сообщают СМИ, Кончаловский не пришел на мероприятие из-за пандемии коронавируса. 83-летний режиссер находится в зоне риска.
Петру пришлось забрать награду отца за фильм "Дорогие товарищи". Андрей Сергеевич стал победителем премии "Золотой орел" в номинации "Лучшая режиссура". Стоит отметить, что ранее это фильм был удостоен специального приза Венецианского кинофестиваля. Также картина выдвинута от России на американскую премию "Оскар".
Напомним, у Андрея Коначаловского и Юлии Высоцкой есть дочь Мария, появившаяся на свет в 1999 году. Несколько лет назад она попала в аварию. С того момента о девушке практически ничего не слышно. Также у режиссера есть 55-летний сын Егор. Его мать – вторая жена народного артиста Наталия Аринбасарова.
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