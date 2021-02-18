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Украденный голос: беспощадный двойник Пугачевой напал на Киркорова

Украденный голос: беспощадный двойник Пугачевой напал на Киркорова

Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярность новой социальной сети Clubhouse растет с каждой минутой. Все больше звезд шоу-бизнеса, блогеров и других публичных личностей присоединяются к занимательным диалогам на различные темы. Однако оказалось, что, помимо нового взгляда на общение, соцсеть может порождать скандалы.
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Накануне отечественные пользователи пришли в восторг. В одной из "комнат" появился спикер под именем Аллы Борисовны. Исполнительница открыто отвечала на все вопросы поклонников и даже комментировала деятельность коллег. Так, она рассказала, что совершенно не одобряет деятельность Филиппа Киркорова. По ее словам, дуэты с юными тиктокерами – не совсем достойный выбор для такого большого исполнителя, который только вредит ему.

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Похвалила "певица" Светлану Лободу и Манижу, отметив, что они – настоящие, талантливые звезды. Также Пугачева сделала множество откровений. Она рассказала о жизни любимых всеми близнецов и о методах похудения, а в конце даже спела один из своих хитов. У слушателей не было никаких сомнений, что это была именно легендарная исполнительница, так как тембр ее голоса достаточно специфичен, и искусственно пародировать его удается единицам.

Однако некоторых пользователей смутило то, что Алла Борисовна практически не пользуется социальными сетями. Также мошенница не смогла объяснить, почему решила появиться именно здесь и нигде не предупредила обожателей заранее. Она сообщила, что просто что-то нажала, а выйти никак не может.

После эфира все встало на свои места. Портал Super.ru обратился к Максиму Галкину. Муж Примадонны ответил, что это была не она. Информацию подтвердил и представитель звезды. Елена Чупракова отметила, что Аллы Пугачевой нет в социальной сети. Реакция самой артистки на случившееся пока остается загадкой.

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Автор: 18 февраля 2021, 08:43 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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"Пугачева очень расстроилась": Стоцкая три часа развлекала потрясенного Киркорова

комментарии

Ответить:

Гость620647
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Создайте страницу про нафталиновых старых и надоевших. Мочалка Пугачева,кобыла Волочкова,тетка с перекроенной физиономией Кудрявцева,хабалка Барановская с Гузеевой,безголосая старая костлявая Валерия....Всех их туда.
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