Украденный голос: беспощадный двойник Пугачевой напал на Киркорова

Популярность новой социальной сети Clubhouse растет с каждой минутой. Все больше звезд шоу-бизнеса, блогеров и других публичных личностей присоединяются к занимательным диалогам на различные темы. Однако оказалось, что, помимо нового взгляда на общение, соцсеть может порождать скандалы.

Накануне отечественные пользователи пришли в восторг. В одной из "комнат" появился спикер под именем Аллы Борисовны. Исполнительница открыто отвечала на все вопросы поклонников и даже комментировала деятельность коллег. Так, она рассказала, что совершенно не одобряет деятельность Филиппа Киркорова. По ее словам, дуэты с юными тиктокерами – не совсем достойный выбор для такого большого исполнителя, который только вредит ему.

Похвалила "певица" Светлану Лободу и Манижу, отметив, что они – настоящие, талантливые звезды. Также Пугачева сделала множество откровений. Она рассказала о жизни любимых всеми близнецов и о методах похудения, а в конце даже спела один из своих хитов. У слушателей не было никаких сомнений, что это была именно легендарная исполнительница, так как тембр ее голоса достаточно специфичен, и искусственно пародировать его удается единицам.

Однако некоторых пользователей смутило то, что Алла Борисовна практически не пользуется социальными сетями. Также мошенница не смогла объяснить, почему решила появиться именно здесь и нигде не предупредила обожателей заранее. Она сообщила, что просто что-то нажала, а выйти никак не может.

После эфира все встало на свои места. Портал Super.ru обратился к Максиму Галкину. Муж Примадонны ответил, что это была не она. Информацию подтвердил и представитель звезды. Елена Чупракова отметила, что Аллы Пугачевой нет в социальной сети. Реакция самой артистки на случившееся пока остается загадкой.

