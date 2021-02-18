Украденный голос: беспощадный двойник Пугачевой напал на Киркорова

Накануне отечественные пользователи пришли в восторг. В одной из "комнат" появился спикер под именем Аллы Борисовны. Исполнительница открыто отвечала на все вопросы поклонников и даже комментировала деятельность коллег. Так, она рассказала, что совершенно не одобряет деятельность Филиппа Киркорова. По ее словам, дуэты с юными тиктокерами – не совсем достойный выбор для такого большого исполнителя, который только вредит ему.
Похвалила "певица" Светлану Лободу и Манижу, отметив, что они – настоящие, талантливые звезды. Также Пугачева сделала множество откровений. Она рассказала о жизни любимых всеми близнецов и о методах похудения, а в конце даже спела один из своих хитов. У слушателей не было никаких сомнений, что это была именно легендарная исполнительница, так как тембр ее голоса достаточно специфичен, и искусственно пародировать его удается единицам.
Однако некоторых пользователей смутило то, что Алла Борисовна практически не пользуется социальными сетями. Также мошенница не смогла объяснить, почему решила появиться именно здесь и нигде не предупредила обожателей заранее. Она сообщила, что просто что-то нажала, а выйти никак не может.
После эфира все встало на свои места. Портал Super.ru обратился к Максиму Галкину. Муж Примадонны ответил, что это была не она. Информацию подтвердил и представитель звезды. Елена Чупракова отметила, что Аллы Пугачевой нет в социальной сети. Реакция самой артистки на случившееся пока остается загадкой.
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