В Сети появилась переписка Галкина с девушкой: юмористу сделали предложение

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева замахнулась на святое – мужа Примадонны. Без ведома Аллы Пугачевой она сделала предложение Максиму Галкину. Конечно, юморист сначала опешил. Но потом отметил, что ему нужно посоветоваться с женой.
Речь шла о сотрудничестве – создании короткого ролика для социальных сетей. Максим Галкин решил опубликовать в своем микроблоге переписку с Ивлеевой, которая наивно думала, что Галкин сразу согласится.
Стало понятно, что Алла Пугачева играет главную роль в звездном семействе и решает основные вопросы. И Максим Галкин совершенно этого не стесняется, раз выставляет на показ подобные переписки.
"Поделаем какое-нибудь "фи" для влога?" – написала Ивлеева.
"Надо сначала эту "фи" согласовать с женой", – ответил Галкин.
Как известно, Анастасия Ивлеева прославилась благодаря коротким юмористическим роликам в "Инстаграм". Также она успешная ведущая "Орла и решки" на телеканале "Пятница". В последнее время в тренде коллаборации с разными звездами. Это повышает рейтинги обоих участников проекта. Поэтому Ивлеева и решила сделать предложение Галкину. К слову, в "Тик-Ток" Галкина более 2,5 миллиона подписчиков.
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