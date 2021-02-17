"Нельзя!': 71-летняя Пугачева после вакцинации от коронавируса отказалась от рюмки

В столице уже свыше 555 тысяч человек сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 17 февраля сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова. В числе 4,4% от населения Москвы, которые уже вакцинироваличь, и Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным



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