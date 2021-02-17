"Нельзя!': 71-летняя Пугачева после вакцинации от коронавируса отказалась от рюмки

Певца Сергея Пенкина с 60-летием Алла Пугачева и ее муж поздравляли заочно – позвонили ему прямо во время юбилейного концерта. "Мы сейчас хлопнем ромашку за твое здоровье", – сказал Максим Галкин. "Нет, нам нельзя, мы же вакцинировались!" – осадила его мудрая супруга.
Ранее разработчики вакцины говорили, что ее небходимо дать организму время сформировать иммунный ответ на инфекцию, поэтому и требуется ограничить потребление. Мол, полный отказ от спиртного необходим за две недели до прививки.
В Центре имени Гамалеи заявили, что после прививки от коронавируса в течение трех дней лучше не пить алкоголь. Да и вообще спиртным не стоит злоупотреблять до полного формирования антител в организме. Иначе толку от вакцинации не будет. Вот мудрая Пугачева и последовала научным рекомендациям.
Вообще же, как говорят друзья Примадонны, в отношении алкоголя у нее довольно строгое правило: она может позволить себе три рюмки крепкого (водка или коньяк) или три бокала вина. Эту норму звезда не нарушает обычно.
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