"Завтрак скудный": Рудковскую высмеяли за отсутствие черной икры

Атмосферная обстановка завтраков звезды не оставляет поклонников равнодушными. Со вкусом сервированный стол, изящная посуда, лакомства – Яна Рудковская любит хвастаться красивой жизнью.
Так, знаменитость показала, что отведала с утра красную рыбу, сыр, помидоры, маслины и выпечку. Некоторые фолловеры восхитились едой и сервировкой стола. Другие же принялись критиковать продюсера.
Они отметили, что Яна Рудковская хвалится роскошной жизнью. Некоторые пользователи соцсети заметили, что вилка и нож на столе лежат неправильно, посчитав, что блондинка – левша.
Яну Рудковскую высмеяли за то, что в ее рационе на завтрак при таком достатке нет черной икры. "Завтрак скудный", – высказался один из комментаторов.
Напомним, ранее Яна Рудковская ввязалась в скандал. Один из известных таблоидов опубликовал не соответствующую действительности статью о сыне звездной блондинки и фигуриста Евгения Плющенко. После этого родители мальчика подали в суд на издание. После разбирательств у наследника пары Саши появилась психологическая травма из-за того, что СМИ приписали ему болезнь, которой на самом деле нет.
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