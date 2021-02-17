Больная Федосеева-Шукшина рвется к переломанному Алибасову

После того, как продюсера выписали из больницы в Москве, он улетел в Калининград к сыну. Однако случилось несчастье – артист упал с пожарной лестницы и сломал ногу. Лидия Федосеева-Шукшина считает, что их возлюбленным намеренно разлучили.



Стоит отметить, что внешний вид Бари Каримовича вызывает опасения. В среду единственный наследник продюсера опубликовал видео с отцом. Знаменитость лежит на больничной койке и пытается бодро приветствовать поклонников, однако выглядит это слегка пугающе. Народ обратил внимание на изможденное лицо Алибасова. На руках у артиста заметны жуткие синяки и ссадины – вероятно, последствия неудачного падения.

Лидия Федосеева-Шукшина переживает за бывшего супруга. По ее словам, он получил перелом именно потому, что ее не было рядом. Актриса считает, что возлюбленного окружают непорядочные люди, которые не дают им воссоединиться. Звезда уверена, что над продюсером издеваются.

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник отметила, что у ее клиентки действительно нет возможности связаться с Бари Алибасовым. По словам юриста, актриса узнала из газет об открытом переломе бывшего мужа. Однако пока звезда не может сорваться и полететь в Калининград, так как и сама болеет. Также перемещениям артистки мешает двадцатиградусный мороз.

Напомним, ранее в беседе с корреспондентом "Дни.ру" Бари Алибасов – младший рассказал, почему не разрешает отцу общаться с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, она не сдержало обещание и не приехала встречать любимого из больницы, хотят тот очень ждал. Также после каждого разговора с бывшей женой продюсер плачет.