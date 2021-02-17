Многочисленные ушибы и кровь: "мертвый" вид Алибасова вызвал оторопь

После развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной прославленного артиста настигла череда неудач. Недавно Бари Каримович сломал ногу. Опасность миновала, операция прошла успешно, но музыкант перестал быть похожим на себя.

В Сети появилось несколько кадров из клиники. Поклонники привыкли видеть Алибасова бойким, харизматичным, улыбчивым, но сейчас от этого не осталось и следа. Бледный вид изможденного артиста поразил всех. На его теле множественные крупные синяки, на коленях застывшая кровь, а лицо осунулось. Видимо, реабилитация дается музыканту непросто.

Ситуацию прокомментировал адвокат Александр Бенхин. В своем блоге в "Инстаграм" он опубликовал видео из клиники и отметил, что у Бари Каримовича был диагностирован открытый перелом ноги. По его словам, все это время сын не отходил от постели отца.

Юрист сообщил, что для артиста скоро наймут охрану и квалифицированного реабилитолога. Ранее врач работала с пострадавшими в вооруженном конфликте. Также Александр заступился за сына звезды и подчеркнул, что он – "хороший парень", а обвинения в его адрес безосновательны. Бенхин заверил, что вся семья музыканта сейчас делает все, чтобы поставить его на ноги и привести в порядок моральное состояние Алибасова.

Адвокат рассказал, что многие люди видят в лице Бари Каримовича лишь источник дохода, а его здоровье для них совершенно не имеет значения. Однако он уверен, что сын артиста искренне переживает за отца, а ему необходима помощь и забота Алибасова-младшего.

