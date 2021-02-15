"Нас насильно разлучили": Федосеева-Шукшина сделала громкое заявление после госпитализации Алибасова

12 февраля с артистом приключилась очередная неудача. Как сообщалось, он повредил ногу и был экстренно госпитализирован в одну из калининградских больниц.

Известно, что в Калининграде Алибасов жил в апартаментах своего сына и готовился к проведению кастинга. Суть проекта пока остается загадкой. Ситуацию прокомментировала бывшая супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина.

Артистка отметила, что все случилось именно из-за того, что она не была рядом с шоуменом. Она подчеркнула, что предчувствовала такой исход событий, так как Бари Каримовича сейчас окружают непорядочные люди. По словам актрисы, они преследуют лишь одну цель: отобрать все имущество у нее и бывшего супруга, а затем избавиться от них обоих.

Федосеева-Шукшина верит, что если бы они с Алибасовым были вместе, ничего подобного просто не могло бы приключиться. Она утверждает, что их отношения строятся на взаимопомощи и поддержке, так как возраст накладывает свой отпечаток и справляться со всем в одиночку уже не представляется возможным.

Бывшая супруга Алибасова заявила, что сейчас их "насильно разлучили", а над Бари Каримовичем жестоко издеваются. У артистки есть лишь один страх. Она переживает, что условия, в которых находится продюсер, погубят его.

Напомним, в ноябре Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым. Тогда продюсер был крайне удивлен подобному решению, но актриса была непреклонна. Она рассказала, что не намерена терпеть супружескую неверность, а также различные высказывания Бари Каримовича в свой адрес.

