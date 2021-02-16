Обвисшая грудь и седые волосы: изменившаяся до неузнаваемости Лолита вызвала оторопь

Лолите Милявской, которая известна своим взрывным характером и невероятной харизмой, в шоу "Точь-в-точь" пришлось примерить образ легендарной певицы из Кабо-Верде Сезарии Эворы. 57-летняя звезда исполнила одну из известнейших песен XX века Besame Mucho.
Стилисты и гримеры сделали все, чтобы Лолита стала похожей на пожилую артистку: ей изменили цвет кожи, с помощью накладок добились эффекта обвисшей груди, надели на певицу седой парик и длинное просторное платье с цветными узорами. Милявской лишь оставалось спеть так, как босоногая дива. И, кажется, ей это удалось.
Любопытно, что в этом же выпуске шоу "Точь-в-точь" актриса Анастасия Макеева изобразила Лолиту. Она исполнила песню "Пошлю его на...". После съемок звезда сериала "И все-таки я люблю" поделилась в "Инстаграм" снимком, на котором запечатлена вместе с Милявской в образе Эворы.
Напомним, ранее Лолита Милявская высказалась о запрете мата в социальных сетях. Певица дала понять, что выступает против этого закона, поскольку лично ей сложно отказаться от употребления нецензурных слов. Она считает такое решение крайне опрометчивым.
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