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"Не могу не ругаться": Лолита выступила против запрета мата

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Милявская призналась, что негативно отреагировала на новые ограничения. Известно, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому социальные сети будут обязаны блокировать незаконный контент, в том числе, связанный с "крылатыми" выражениями.
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Певица же считает, что это крайне опрометчивое решение. По словам Лолиты Милявской, ей очень тяжело отказываться от нецензурной лексики. В одном из интервью она так и разграничила, что для нее хорошо, а что плохо. Артистка заявила, что "плохо – это запрет мата".

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Исполнительница известных хитов, и правда, начала воздерживаться от резких фразочек. Лолите выдалась возможность поработать, тогда она и столкнулась с необычными "цензурными" обстоятельствами.

Напомним, что Милявская участвует в репетициях в театре "Модерн", где совсем скоро исполнит роль Агафьи Тихоновны в спектакле "Женитьба". Теперь артистам приходится избегать мат и полностью контролировать написанный сценарий.

"Это в моей органике, я не могу не ругаться. Кстати, благодаря репетициям я поняла, что дня четыре я не употребляла ни одного слова! И так прямо взяла себя в руки. И дома выплеснула", – призналась певица.

Стоит отметить, что запрет вступил в силу с 1-го февраля. Все интернет-ресурсы обязали блокировать недопустимый контент и наказывать нарушителей. Ограничения на использование нецензурной брани на просторах социальных сетей всполошило народ. Многие представители российского шоу-бизнеса уже высказались по этому поводу: кто-то счел это посягательством на свободу граждан, а кто-то поддержал законотворческую инициативу.

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Автор: 13 февраля 2021, 20:04 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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