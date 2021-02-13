"Не могу не ругаться": Лолита выступила против запрета мата

Милявская призналась, что негативно отреагировала на новые ограничения. Известно, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому социальные сети будут обязаны блокировать незаконный контент, в том числе, связанный с "крылатыми" выражениями.

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