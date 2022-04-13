Анастасия Васильевна Макеева актриса

Родилась 23 декабря 1981 года в Краснодаре. Ее отец был руководителем вокально-инструментального ансамбля. Анастасия с детства начала выступать на сцене, входила в состав квартета "Гармония", участвовала во многих музыкальных конкурсах.

Анастасия ходила в музыкальную школу, занималась в доме культуры и творчества своего города. Также в течение одного года училась в Краснодарском музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова.

В 2000 году Анастасия поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства (ГМУЭДИ). Еще будучи студенткой, она сыграла главные роли в мюзиклах "Дракула" (Адриана) и "Иствикские ведьмы" (Алекс). В 2004-м Анастасия Макеева с отличием закончила учебное заведение.

В 2005 году снялась в клипе на песню "Если хочешь остаться" группы "Дискотека Авария".

В 2007 году с красным дипломом окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Марка Захарова).

В 2008 году Анастасия принимала участие в шоу "Ледниковый период-2", где ее партнером являлся Александр Абт, однако буквально через месяц после запуска пара покинула проект.

Также в 2008 году актриса была утверждена на главную роль Мерседес в российской постановке мюзикла "Монте Кристо".

В 2010 году Анастасия прошла отбор в мюзикл "Зорро", который шел в Москве в театре МДМ. Она исполняла главную роль Луизы, возлюбленной Зорро. В том же году она покинула мюзикл "Монте-Кристо".

Летом 2010 года Макеева снялась в откровенной фотосессии для журнала XXL.

В 2011 году Анастасия участвовала в мюзикле "Иствикские ведьмы".

В сезоне 2012-2013 годов играла главную роль Донны Шеридан в мюзикле Mamma Mia!

В 2013-2014 годах Анастасия Макеева исполняла главную роль в мюзикле Chicago.

В 2014 году играла роли Маркизы де Мертей и Мадам де Турвель в музыкально-драматическом спектакле "Территория страсти".

С июня 2014 года вела музыкально-развлекательную программу "Субботний вечер" с Николаем Басковым.

Анастасия также участвовала в конкурсах красоты и работала моделью. Была лицом канала СТС на региональном телевидении, вела телепередачи.

Первый муж Анастасии - актер Петр Кислов. В дальнейшем она состояла в фактическом браке с актером Алексеем Макаровым.

В августе 2010 года Макеева вышла замуж за актера и композитора Глеба Матвейчука. В 2016 году пара подала на развод