Королева фриков: Лолите Милявской – 55

Сегодня, 14 ноября, свое 55-летие отмечает одна из самых экстравагантных певиц отечественной эстрады – Лолита Милявская. Артистка известна не только своими хитами, но и отсутствием комплексов на сцене. Она может легко упасть на колени перед зрителями, вывести кого-нибудь из зала во время исполнения песни и сесть к нему на колени, появиться на публике в провокационном наряде, о котором после будут говорить месяцами. За глаза Лолиту даже прозвали королевой фриков. Однако и фанаты и прочая общественность убеждены – второй такой Лолиты нет.
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