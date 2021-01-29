"Да что же это такое?!": Милявская взвыла из-за несчастья с Дробышем

В своем инстаграм-аккаунте Виктор Дробыш показал последствия игры. Теперь у знаменитости проблемы с шеей, а также повреждена нога. Продюсер ходит с зафиксированным позвоночником и тростью.
При этом композитор не теряет оптимизма и даже в отделении травматологии ведет себя непринужденно. На видеокадрах он шутит, улыбается и поет песню про хоккей. Новость о серьезной травме напугала его друзей.
В комментариях к посту Виктора Дробыша написали Наталья Подольская, Екатерина Гордон, Наргиз Закирова, Роман Архипов, Стас Михайлов, Марина Юдашкина и другие звезды, пожелав звезде здоровья и скорейшего выздоровления.
Особенно происшедшее с продюсером несчастье расстроило его близкую подругу Лолиту Милявскую. "Да что же это такое?! Береги себя!", – написала певица Виктору Дробышу.
Отметим, что Виктор Дробыш с детства увлекается хоккеем и является болельщиком "Динамо". Регулярно заниматься он начал после 40 лет. Композитор тренируется от трех до четырех раз в неделю.
Примечательно, что в последнее время продюсер часто встречается с медиками, так как вплотную занимается реабилитацией певца Николая Носкова после инсульта. Благодаря помощи Виктора Дробыша исполнителю удалось возобновить концертную деятельность.
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