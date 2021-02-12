"Больше не будет влюбленности": Лолита резко отказалась от женихов

Лолита знает о замужестве, кажется, абсолютно все. За ее плечами пять браков и пять разводов, а недавно появились слухи о том, что певица снова сказала "да".

Подобные домыслы Лолита опровергла сразу. Она рассказала, что является невероятно жесткой женщиной и не любит подбирать слова. Если она понимает, что что-то не так, то просто прощается с человеком. Звезда сообщила, что недавно все-так задалась вопросом о том, будет ли в ее жизни еще роман. "Неужели больше не будет влюбленности", – волновалась артистка. Все эти мысли моментально ушли после начала новых отношений.

Милявская осознала, что не готова к браку. Она отметила, что при одном упоминании этого слова у нее начинает болеть спина "там, где остеохондроз". Она называет себя "женщиной позднего развития" и утверждает, что только к 56-и годам поняла, что выходить замуж вовсе не стоит. Для Лолиты лучшие отношения – продолжительные, но без обязательств в виде работы по дому. Хотя недавно артистка пришла к тому, что даже так начинает вкладываться в избранника.

Напомним, в конце прошлого года Лолита сама заявила о том, что вышла замуж в шестой раз. Тогда эта фраза породила множество слухов. Никто так и не понял, пошутила певица или всерьез снова надела белое платье. Известно, что сейчас в жизни Милявской есть возлюбленный.

Первым супругом Лолиты стал ее однокурсник Александр Беляев. Их отношения продлились три года: с 1984 по 1987 год. В том же году певица вышла замуж во второй раз за Виталия Милявского. Звезда утверждает, что брак был фиктивным. Приблизительно в этот период артистка познакомилась с Александром Цекало. В 1988 году они поженились и прожили вместе 12 лет.

Однако в 2004 певицу ждал уже новый брак. Ее избранником стал бизнесмен Александр Зарубин. Пара очень хотела ребенка, но у певицы случился выкидыш. Пережить это событие вместе они не смогли. Уже через год после разрыва певица вышла замуж за пятого мужчину. Новым избранником тогда стал тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов. Два года назад и эти отношения завершились громким скандалом.