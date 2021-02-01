"Ни слуха, ни голоса": Соседов высказался о запевшей Решетовой

Эксперт признался, что не знает, кто такая Анастасия Решетова, поэтому высказался о ней осторожно. Сергей Соседов допустил, что модель является хорошей певицей. Он вспомнил о появившейся из ниоткуда шотландской домохозяйке Сьюзан Бойл, которая поразила Великобританию своим певческим талантом.
Вместе с тем музыкальный критик усомнился в вокальных способностях экс-возлюбленной Тимати, поскольку знает: в настоящее время из любого человека можно сделать певца, используя специальные программы для обработки голоса. "Трек можно создать, даже если человек не имеет ни слуха, ни голоса", – заметил Соседов.
Впрочем, Анастасия не планирует устраивать вокруг себя ажиотаж. Она отметила, что не собирается становиться певицей. При этом Решетова сообщила, что может опубликовать записанный ею трек в Сети, если поклонникам на самом деле нравится ее пение.
Напомним, в январе Анастасия Решетова отметила 25-летие. В день рождения модель ввела фанатов в заблуждение. Поклонники посчитали, что бывшая избранница Тимати попыталась скрыть свой возраст.
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