"Испортили нос": вид изменившейся Решетовой шокировал россиян

Анастасия Решетова сменила имидж после расставания с рэпером Тимати. Поклонники раскритиковали модель за то, что она стала не похожа на саму себя.

25-летняя Анастасия Решетова разместила в "Инстаграм" фото, которое не понравилось ее подписчикам. На снимке на лице девушки "боевой раскрас": ярко подчеркнутые глаза, жирный слой тонального крема, хайлайтер и скульптор внешне добавили модели лет пять к ее сегодняшнему возрасту.

Некоторые фолловеры поначалу не признали в смуглой брюнетке экс-возлюбленную Тимати. Больше всего нареканий вызвал нос светской львицы, из-за которого ее сравнили с Майклом Джексоном.

"Кто это?", "Испортили нос", "Зачем вы все уменьшайте нос?! Господи, уже у половины он вообще отвалился! Одни Вольдеморты, а не бабы! Берегите свои носы!", "Отпилили кончик носа", "Тот момент, когда похожа на узбечку", – разнесли Анастасию Решетову комментаторы.

Как писали "Дни.ру", 23 января Анастасия Решетова отметила юбилей. Модель сообщила, что в ее жизни наступил новый этап.В прошлом году Анастасия Решетова рассталась с рэпером Тимати, о чем не жалеет.

Напомним, недавно Анастасия Решетова раскрыла требования к мужчинам. Знаменитость считает, что ее избранник должен быть сильнее и богаче. При этом брюнетка отметила, что не бросила бы возлюбленного, если бы тот обеднел.

