"Пыль в глаза пускает": на Решетову набросились с обвинениями в день рождения

В прошлом году Анастасия Решетова рассталась с рэпером Тимати, о чем не жалеет. По какой причине пара рассталась, неизвестно, но ее уже не раз пытались уличить в обмане. Мол, заявление о разрыве романтических отношений модели и рэпера является частью пиар-кампании нового сезона шоу "Холостяк".
Впрочем, это далеко не единственный случай, когда народ набрасывается на Решетову с обвинениями. Например, в день рождения Анастасия сделала публикацию в "Инстаграм". Модель разместила свою фотографию и написала: "23". Интернет-пользователи выразили недоумение. Они точно знают, что экс-возлюбленной рэпера исполнилось 25 лет.
Подписчики подумали, что таким образом Решетова хотела скрыть свой возраст. "Настюш, ты цифры перепутала! Идут-то годы", – написал фолловер. Другие же поняли, что модель имела в виду 23-е число. "Удобно, кстати. Вроде, и не врет никому, но пыль в глаза пускает", – посмеялся поклонник.
Напомним, недавно Анастасия Решетова раскрыла требования к мужчинам. Модель считает, что ее избранник должен быть сильнее и богаче. При этом брюнетка отметила, что не бросила бы возлюбленного, если бы тот обеднел.
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