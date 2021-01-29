Мать и бывшая жена объединились против Тимати

Осенью 2019 года Тимати во второй раз стал отцом. Возлюбленная артиста Анастасия Решетова родила ему сына, которого назвали Ратмир. В сентябре 2020-го пара объявила о расставании, но, несмотря ни на что, продолжает вместе воспитывать наследника.

В личном блоге рэпер поделился трогательным видео с полуторагодовалым сыном. Ребенок сидит у артиста на руках и играет. Отец чмокает ребенка в лоб, а затем в щеку. В это время малыш с интересом смотрит в камеру и улыбается.

Тимати спросил у подписчиков, на кого больше похож Ратмир. Одной из первых в комментариях отписалась Анастасия Решетова, которая заявила, что сын на сто процентов похож на нее. Поклонники поддержали девушку, отметив, что черты лица мальчика действительно очень напоминают ее. "Кто будет ставить лайки и писать под этим коментом, отправятся в блок (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – заявил под записью бывшей девушки рэпер.

Затем в комментарии пришла мать Тимати Симона Юнусова, которая отметила, что сыну не стоит обольщаться, так как у Ратмира от него только нос. "Вся остальная милость от мамы!" – уверена блогер. Видимо, артисту не понравилось, что бывшая жена и мама объединились против него, поэтому он тут же им пригрозил: "Сейчас обеих в блок".

Впрочем, поклонники сошлись во мнении, Ратмир Тимурович похож одинаково и на маму, и на папу. "Такое ощущение, что папа с мамой очень похожи, от этого и ребенок копия мама и вылитый папа", "Рожденный в любви, похож на обоих", "Деткам свойственно меняться сегодня на маму, а через полгода будет больше на папу, но все дети Тимати, не перепутать, что Алиса, что Ратмирчик, видно, что папка мимо не прошел", – написали в комментариях.