"Не хочу быть участником этого позора": Мать поставила точку в отношениях с Максаковой

Артистка практически потеряла надежду наладить отношения с собственной матерью. Звезда советского кино Людмила Максакова перестала общаться с дочерью еще пять лет назад. Тогда вместе с супругом Мария переехала на Украину. Против Дениса Вороненкова было возбуждено уголовное дело. Решительные меры не спасли возлюбленного: уже через год он был убит.
Известно, что старшая Максакова отговаривала наследницу, умоляла ее остаться на родине. "Мама звонила мне и говорила: "Маша, опомнись!"", – рассказывала Мария. Когда мать поняла, что все попытки тщетны, она перестала идти на контакт.
Оказалось, что и в этот раз исполнительница решила попробовать поговорить с родительницей. Она пришла на ее творческий вечер и принесла букет цветов. Людмила Васильевна сделала вид, что не узнала дочь.
"Все смотрели на маму с восхищением всю жизнь, а тут она проявила себя в тысячу раз хуже, чем простая деревенская баба. Та бы не бросила свою дочь. Я, может, имела основания, чтобы обижаться на нее", – высказалась артистка в эфире программы "Новые русские сенсации" на "НТВ".
Оказалось, что и это был не конец. Позднее она получила сообщение от звездной мамы. "Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора", – заявила Людмила Максакова.
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