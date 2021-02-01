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"Не хочу быть участником этого позора": Мать поставила точку в отношениях с Максаковой

Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно выяснилось, что оперная певица и экс-депутат Государственной думы от "Единой России" Мария Максакова недавно тайно вернулась в Россию. Однако далеко не все остались довольны этим событием.
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Артистка практически потеряла надежду наладить отношения с собственной матерью. Звезда советского кино Людмила Максакова перестала общаться с дочерью еще пять лет назад. Тогда вместе с супругом Мария переехала на Украину. Против Дениса Вороненкова было возбуждено уголовное дело. Решительные меры не спасли возлюбленного: уже через год он был убит.

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Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

 Людмила Васильевна Максакова

Людмила Васильевна Максакова актриса

Известно, что старшая Максакова отговаривала наследницу, умоляла ее остаться на родине. "Мама звонила мне и говорила: "Маша, опомнись!"", – рассказывала Мария. Когда мать поняла, что все попытки тщетны, она перестала идти на контакт.

Оказалось, что и в этот раз исполнительница решила попробовать поговорить с родительницей. Она пришла на ее творческий вечер и принесла букет цветов. Людмила Васильевна сделала вид, что не узнала дочь.

"Все смотрели на маму с восхищением всю жизнь, а тут она проявила себя в тысячу раз хуже, чем простая деревенская баба. Та бы не бросила свою дочь. Я, может, имела основания, чтобы обижаться на нее", – высказалась артистка в эфире программы "Новые русские сенсации" на "НТВ".

Оказалось, что и это был не конец. Позднее она получила сообщение от звездной мамы. "Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора", – заявила Людмила Максакова.

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Автор: 1 февраля 2021, 10:14 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
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Мария Максакова в жизни и на сцене

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